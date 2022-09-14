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Haberler Ekonomi ‘Ayçiçeğini 12 liradan almaya devam edeceğiz’

‘Ayçiçeğini 12 liradan almaya devam edeceğiz’

14.9.2022

‘Ayçiçeğini 12 liradan almaya devam edeceğiz’
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da çiftçiye müjde verdi. Kirişci, "Geldiğimiz günden itibaren özellikle önce çayda, daha sonra fındıkta, buğdayda, arpada, mısırda, üzümde hep üreticimizin yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Özellikle ayçiçeği ile ilgili tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş, bunun telafisi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz" dedi.
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