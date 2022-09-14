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Haberler Ekonomi Ayvalıklı vergi rekortmeni işadamı Ok hayatını kaybetti

Ayvalıklı vergi rekortmeni işadamı Ok hayatını kaybetti

14.9.2022

Ayvalıklı vergi rekortmeni işadamı Ok hayatını kaybetti
BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesinin en eski esnaflarından Süleyman Ok, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ayvalık'ta 70 yıl önce kayınpederinden kalan Ülgen terzihanesinde ticarete başlayan ve dürüstlüğü ve işine olan sadakatiyle uzun yıllar Balıkesir ve Ayvalık'ın vergi rekortmeni olan Ok, Ayvalık, Edremit, Balıkesir, Bornova, Manisa ve Bursa'da uzun yıllar Yeni Karamürsel Mağazaları şubelerinin sahibi olan ve 4 yıl önce hayatını kaybeden Ali Hasan Ok ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok'un babasıydı. İki torun sahibi Süleyman Ok'un vefatı ilçede büyük üzüntü yarattı. Babacanlığı ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Süleyman Ok, Ayvalık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ailesi ve sevenleri katıldı.

SUAT SALGIN
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