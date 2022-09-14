İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım başladı

İzmir Şehir Hastanesinin ekim ayında bitirilmesi, 2023 şubat ayı sonuna kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılması planlanıyor. Temeli 2013 yılında atılan ve inşaatına 2016'da başlanan Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Yatırım tutarı toplam 1 milyar 638 milyon TL olan hastanenin, ekim ayında müteahhit firma tarafından bitirilip teslim edilmesi planlanıyor.



İKİNCİ ÇEVRE YOLU

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ve çalışmalarla ilgili bilgi alan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Hastanemizin inşaat çalışmaları neredeyse bitmiş durumda. Ekim ayı sonunda müteahhit firma teslim etmiş olacak. Tabii ki hastaneler diğer kurumlar gibi değildir. Personelin adaptasyonu, eğitimi ve makinelerin kurulması için de yaklaşık 4 aylık bir süreç gerekiyor. Şubat ayında inşallah Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılacak" dedi. İzmir Şehir Hastanesinin araştırma ve geliştirme hastanesi olarak düşünüldüğünü kaydeden Nasır, "Hastanemiz, vatandaşlarımıza bütün alanlarda hizmet verebilecek. Bütün birimlerin olduğu, her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü, son teknoloji ile donatılmış, yüksek kapasitede hocalarımızın olacağı hastanemizde çok güzel hizmetler vereceğiz. Bölgenin geleceğe yönelik ulaşım projeksiyonunda ikinci çevre yolumuz da Menemen-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere Viyadüğü'nden başlayacak, Doğançay Mezarlığı ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin kuzey istikametinden geçecek. Pınarbaşı Ambarlar semtine kadar devam edecek proje son hızla devam ediyor. Bu proje de 2023 yılında ihale aşamasına getirilecek" diye konuştu.

EGE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Türkıye'nın diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların öneminin korona virüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşıldığını ifade eden Nasır, şunları söyledi: "Pandemi döneminde sağlıkta geldiğimiz noktaya bütün dünya şahit oldu. İzmir Şehir Hastanemiz; Ege Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olacak. İlk etapta 5 bin sağlık personeli, 2 bin çalışan ile hizmete başlanacak. Hasta ve refakatçiler ile birlikte günde 75 bin kişiye hizmet vereceğiz."