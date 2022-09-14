Sarıgöl’ün yerli tohum domatesine yoğun talep

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı, Alemşahlı ve Dadağlı köylerinde doğal ortamda ve yerli tohumdan üretilen sofralık domateslere yoğun talep yaşanıyor. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Uşak başta olmak üzere çevre illerdeki AVM ve marketlerin reyonlarını süsleyen sofralık domates kilosu 8 ile 10 liradan satılıyor. Ürün tarlada toptan olarak kilosu 4 liradan alıcı buluyor. Dindarlı köyünde domates üretimi yapan Ali Gençeli, 5 dekardan 20 ton ürün aldığını, fiyatların ileride daha da artmasını beklediklerini söyledi.CÜNEYT HASÇELİK