AK Partili Dağ’dan e-ticaret yasası tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi grubunu da karşısına alarak e-ticaretteki tekelleşmeyi önleyen yasal düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşımasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan tepki geldi.

Dağ, "CHP grubunun 'yerli ve milli' olarak nitelendirdiği bu düzenlemeyi, Kılıçdaroğlu neden AYM'ye götürme talimatı vermiş ve iptal ettirmeye çalışmaktadır" diye sordu. Yasanın CHP ile birlikte tüm partilerce desteklendiğini, CHP'nin iptal başvurusunun tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı gösterdiğini ifade eden Dağ şunları söyledi:

'RANT ÇETELERI MI ULAŞTI?'

"GÖRÜŞMELER esnasında 'rant çeteleri bu kanunu engelliyor' diyerek kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler, ne oldu da Anayasa Mahkemesine iptal başvurusunda bulunmuşlardır? CHP'li milletvekillerine başvuru talimatını veren Kılıçdaroğlu, e-ticarette tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır? Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'Rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? itiraz başvurusunu kulağına kim fısıldamıştır? Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bunun neresindedir? Kılıçdaroğlu e-ticaretteki tekelleşmeyi daha da körüklemek mi istemektedir?"

FATMA GÖKSU