Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan sosyal konut projesi ile ilgili önemli açıklamalar

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Konut alanları nasıl belirlendi?

Türkiye'nin 81 ilinde nüfus ağırlığı ile eş orantılı olarak rakamları belirledik.

bTürkiye'nin 81 ilinde nüfus ağırlığı ile eş orantılı olarak rakamları belirledik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda adımlar attık. İnsanlar burada okula nasıl gidecek, ekmeğini nereden alacak, işe nasıl gidecek gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu projelerin içinde okullar, camiler, sosyal donatılar, tüm ihtiyaçları karşılayacak donanım olacak. Çalışmalarımızı buna göre yaptık.

Arsa konusunda da, konutların fiyatlarının artış gösterdiği yerlerde planlayacağız. Sosyal konut alanlarına da yakın olacak, altyapılarını da beraber yapalım istiyoruz. İş yeri ve arsaların başvurularını 10 Ekim'den itibaren almaya başlayacağız. 7 Kasım'a kadar sürecek. İstanbul'da 2 yakaya da konutlar yapacağız. Talepleri gidereceğiz. Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlardan alsın istiyoruz. Her gelir grubuna hitap ediyor.

Arsa alan ben müstakil ev yapmak istiyorum diyebilecek mi?

Hem müstakil ev parselleri sürüyoruz, hem de katlı ev yapabilecekleri arsalar sunuyoruz. Müstakil parsellerde 350-400 metre parseller olacak, burada tek katlı evler yapabilecekler. Bizim belirlediğimiz imara göre projelerini geliştirerek, hayal ettikleri evlerini yapabilecekler.

"KURAYA MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Evler nasıl belirlenecek, kat ve daire tercihi yapılabilecek mi?

Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Akdeniz'de, Ege'de balkon ihtiyacı var. Şanlıurfa'da, Antep'te havalar sıcak olduğu için geniş balkon ve teras ihtiyacı var. Gece terasında, balkonunda uyuyabileceği anlayışta yapıyoruz. Biz şartları gözeterek proje geliştiriyoruz. Başka yerlerde belki daha küçük bir balkon, yöresel taş ile döşeme olabiliyor. Diyarbakır'da Diyarbakır taşını, Mardin'de Mardin'in meşhur taşını kullandık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek konutları yapacağız. Kuralar çekilecek. Kura ile belirleneceği için müdahale söz konusu değil.

"HİÇBİR ALDATMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Evi olan bir kişi, evini devretti, sosyal konuta başvurdu. Burada geriye dönük denetimler nasıl işletilecek?

Burada çok büyük talep var, bizim de bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu süreci de büyük hassasiyet ile yöneteceğiz. Bizi aldatmaya yönelik hiçbir duruma fırsat vermeyeceğiz. Burada amaç ihtiyacı olan, dar gelirli vatandaşımızın ev alması. Konut alacak vatandaşlarımızın üzerinde ev olmaması gerekiyor. Hisseli babasından, anasından köyünde arsası varsa o sorun değil. İş yeri alacak vatandaşlarımızın, tapuda kayıtlı iş yeri olmaması gerekiyor. Arsa alacak kişinin, arsa ve evi olmaması gerekiyor. Biz yüzde 40-50 indirimle fiyatlarımızı belirledik.

"KANUN GERİYE İŞLEMEZ, AÇIKLANDIĞI GÜNÜN TAPU KADASTRO BİLGİLERİ ÖNEMLİ"

Bizim konut fiyatlarımıza enflasyondan dolayı memur maaşına yüzde 80 zam gelirse, yüzde 80 zam mı gelecek? Biz vatandaşlarımıza artış miktarını kirada artış yüzde 25'i geçemez ise, bizim de yapacağımız taksit artışı yüzde 25'i geçemez dedik. Milletimiz müsterih olsun, rahat olsun. Vatandaşımızın ödeyebileceği, erişebileceği şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Kanun geriye doğru işlemez. Bugün bir kampanya açıkladık, günü itibarıyla vatandaşımız şartlarını bilmiyordu. Biz açıkladığımız gün itibarıyla denetimleri yapacağız. Gözden kaçırdığımız olursa, böyle bir ihmal, bir hata varsa kuradan sonra daha detaylı incelenecek. İstanbul'da 18 bin, diğer illerde 16 bin TL altında olacak.

"CAYMA HAKKINI KULLANANA BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK AMA ÖDEDİĞİ PARAYI İADE EDEBİLİRİZ"

Devretme ve cayma hakkı var mı?

Borcunu bitirmeden dairelerin satışına izin vermeyeceğiz. Asgari ücretli bir kardeşimiz evi aldı, ödemekte güçlük çekti. Biz buna uyarı gönderiyoruz. 36 ay ödemiş, olur ya insan 4 ay sıkışıp ödeyememiş. Biz burada ihtar gönderiyoruz. Bugüne kadar yüzde 1'in altında ödememe durumu var. Orada gerekli uyarıyı yapıyoruz, vatandaş evi iade etmek isterse ödediği parayı iade ediyoruz tabi.

"BORCU KAPATAN SATABİLİR"

Borcunu hemen kapatıp satabilir mi?

5 yıl sonra evini ödemek istedi. Aldı parayı, ödemeyi yaptı. TOKİ'ye borcunu kapattıktan sonra tabi ki satabilir. Bunda bir sorun yok.

1 yıl boyunca hem kira hem taksit ödenmesi yapılması yerine, evin içine girdikten sonra ödeme yapılsa olmaz mı?

Burada kontenjanlar belirledik. Emeklilere yüzde 20 kontenjan ayırdık. Gençlere ilk kez yüzde 20 kontenjan ayırdık. Geleceğe umutla baksınlar diye. İstanbul'da 18, diğer illerde 16 bin tL altında hane geliri olanlar başvurabilir dedik. Tek hane halkından bir vatandaş başvurabilir, 18 yaşını geçmiş bir birey varsa, onu tek bir birey olarak düşünüyoruz, o da ayrıca başvurabilir. 2 bin 280 TL bir taksit... Asgari ücretli vatandaşlar hem kirayı hem taksidi nasıl öderken zorlanabilir, evet. O vatandaşlarımıza her türlü imkanı sunduk. Diyelim ki eve başvuramadı, 2 bin 280 TL'ye başvuramadı. Faizsiz arsa sunduk. Ona başvursun. 900 TL'den başlıyor taksidi. 1-2 yıl dişimi sıkarım, fazladan çalışırım. Farz edelim ki onu da yapamıyor, 950 TL birkaç sene sonra bir elektrik, su parasına dönecek. Ankara'da Gölbaşı'nda müşterek bir arsaya girecek vatandaşımız 15 bin TL peşinat ile bin 312 TL'den arsaya girecek. Bu arsa merkezi, güzel bir yerde. Bugün Ankara'da biraz parası olan, Çayyolu, Gölbaşı'nda ev yapıyım diyor. Bin 300 TL taksit ile vatandaşımız kendi evini yapabilecek. İsterse 1+1, isterse 2+1, isterse 3+1 yapsın.

Gençlere hangi kolaylıklar sağlanacak?

Benim dedem Ankara'da apartman görevlisiydi, akşam işe giderlerdi, hafta sonu köylerde çalışırlardı. Bir arsa alıp gecekondu yapardı. Şimdi oralar kat karşılığı verildi, ev alındı. İnsanların en çok istediği çocuklarına ev almaktır. Kara kara düşünüyosunuz, bu çocuğu nasıl ev sahibi yapacağım, kirasını ödeyebilecek mi diye. Şimdi bu projeye girecekler bir evi, bir arsası olacak. Gelecekte miras kalıp kalmayacağının bir önemi yok.