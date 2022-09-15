İzmir’e 2 müjde

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nu ziyaretlerinde iki taleplerine de olumlu yanıt aldı. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan da katıldı.

Birlik Başkanı Uçak, "Bakanımız Sayın Karaosmanoğlu'na Afrika'ya yeni denizyolu hatlarının açılması talebimiz ile İzmir limanındaki ham yağ depolama sorunumuzu arz ettik. Afrika'ya yeni hatlar, kanatlı sektörümüzdeki firmaların ihracat hacmini artırmaları için gerekli. Eskiden İzmir limanından Güney Afrika'ya seferler mevcuttu. Bu rotalar gözden geçirilecek" dedi.

DESTEK VERMEYE HAZIRLAR

Tehlike arz edebilecek asit benzeri sıvı ürünlerin çevre güvenliği nedeniyle izne tabi olduğunu, listeye son olarak sıvı yağın da dahil edildiğini ifade eden Uçak, şunları söyledi: "Depolama alt yapısı ile ilgili Birliklerimizce İzmir limanına silo yapılmasına Bakanlıklarınca izin verileceğini, bunun çeşitli limanlarda olduğunu belirttiler. Bakanlığımız yatırım, üretim ve ihracat odaklı yol haritamızın başarıya ulaşması adına her türlü desteği vermeye hazır. Yapıcı yaklaşımı nedeniyle Bakanımız ve milletvekilimize teşekkür ediyoruz."