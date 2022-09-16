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Haberler Ekonomi Çocukların odasında mantar yetiştirdi

Çocukların odasında mantar yetiştirdi

16.9.2022

Çocukların odasında mantar yetiştirdi
DEVLET desteğiyle işlerini kuran kadınlar başarı öyküleri yazmaya devam ediyor. Çocuklarının odasında yetiştirmeye başladığı istiridye mantarlarını aldığı Genç Çiftçi Kredisiyle 500 metrekarelik alanda üretmeye başlayan Hayriye Duman, "Kadınlar akıllarındaki yatırım planlarını mutlaka devlet destekli projelerle değerlendirmeliler" dedi. Mantar Alemi'nin işletmecisi Hayriye Duman, 2012'de başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğini 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı Genç Çiftçi kredisiyle daha ileriye taşıdığını söyledi.
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