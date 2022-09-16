Gaziantepli kadınlar moringa ürünlerini dünyaya satacak

GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesinde yetiştirdikleri moringa olifeira bitkisi ile çay, şampuan, makarna gibi ürünler üretip, bunları satışa sunan kadınlar, şimdi de İngiltere'de kurdukları şirket ile dünya pazarına açılacak olmanın heyecanını yaşıyor. Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı projeyle kooperatif kuran ve hasat ettikleri bitkiyi ilçedeki üretim merkezinde çay, sabun, şampuan, dezenfektan, boğaz spreyi, arı besleme takviyeleri, antibakteriyel şampuan ve moringa kapsülü gibi ürünlere dönüştüren kadınlar, "MorigAntep" markasıyla pazarda yer alıyor. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birinin raflarında da yer alan ürünler için Almanya'dan ve ABD'den sipariş alan kadınlar, şimdi de İngiltere'de kurdukları şirket kanalıyla ürünlerini dünyaya pazarlayacak. Tarım ve Orman Müdürlüğünde tarım teknikeri olarak görev yapan ve Moringa Projesi'nin Koordinatörü Aysel Eskici, ana vatanı Hindistan olan bitkinin çok sayıda hastalığa iyi geldiğinin bilimsel makalelerle doğrulandığını söyledi. Eskici, "5 yıl önce Türkiye'de hiç moringa yokken, 2018 yılında 'MoringaAntep' oldu. Bugün İngiltere'de Nurdağı ilçesinden çıkmış bir marka var. İngiltere'de bu markanın tescilini yaptırdık" dedi.

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