Tarihi konut hamlesi can suyu olacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde tedarikçi firmalara da büyük görev düşerken, bölgenin seçkin tedarikçi firmalarından Ceyhan Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı sosyal konut hamlesine Ceyhan Yapı olarak her türlü desteği sunmaya hazırız" dedi. Dağhan, "Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan konut hamlesi son dönemlerde durma noktasına gelen sektöre can suyu olacak ve piyasalara nefes aldıracak. Başta üretici firmalar olmak üzere tedarikçi firmalara ve tüm inşaat sektörüyle birlikte bağlantılı yan sektörlere de yeni iş imkanları yaratılacaktır. Biz de firma olarak bu hamleye üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlayacağız" dedi.

EN BÜYÜKLER ARASINDA

Kemalpaşa merkez olmak üzere İzmir in değişik noktalarına dağılmış 5 mağazada 9 bin metrekaresi kapalı, 70 bin metrekaresi açık alanda showroom ve depolardan oluşan kampüs yapısı ile bölgenin en büyük ve kapsamlı yapı malzemeleri firmalarından biri olarak hizmet verdiklerini belirten Dağhan, "Başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye'ye ve yurt dışına her türlü yapı malzeme tedariki gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. İç piyasada talep daralması nedeniyle satışların çok düşük seyrettiğini ifade eden Dağhan, sektörde yeni projelerin başlamaması nedeniyle seramik satışlarının durma noktasına geldiğini kaydetti.

ÜÇ YILDA BİR YENİ MAĞAZA AÇIYORUZ

YAPI sektöründe seçkin marka ve ürünlerle, ileri hizmet anlayışı ve uzman ekipleriyle hizmet verdiklerini ifade eden Dağhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta fayans, seramik vitrifiye, armatür ve banyo mobilyaları olmak üzere gelişen ürün gamımıza boya, mutfak dolapları, parke grupları, beyaz eşya dekoratif ürün gruplarını da ekledik. Kolay ulaşım imkânı, ferah ortamlarda çok çeşit içeren ve müşterilerimize rahat tercih imkânı sunan ürün gamımızla, dinlenme ortamlarımızla ve güler yüzlü personelimiz ile huzurlu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı temel hedef olarak görüyoruz. Hizmete ve müşteri mutluluğuna odaklanmış bir firma olarak ürün gamımızı geliştiriyoruz. 3 yılda bir mağaza açarak daha kolay ulaşılabilmeyi, istihdam artışında, bölgemizin ve ülke ekonomisinin gelişmesinde pay sahibi olmayı amaçlıyoruz."

TOLGA TEKİN