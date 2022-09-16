Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilanda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 43 (kırk üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...