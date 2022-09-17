Altının gramı 2 ayın en düşük seviyesinde

ALTININ gram fiyatı, 974 lira ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesine indi. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1.8 azalışla 978 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.4 altında 974 liradan işlem görüyor. Böylece gram altın 22 Temmuz'dan bu yana en gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.530 liradan satılıyor.

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