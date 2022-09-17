Atama kurasına hekim başvurusu 7 bini geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atama kurasında rekor talebe ulaşıldığını ifade etti. Talep bildirim sayısının 7 bini geçtiğini ifade eden Koca, sonraki hafta açıktan atama ilanı açılacağını şu sözlerle ifade etti: "Sağlık Bakanlığı'na geçiş için hekimlerden rekor talep! Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı 7.000'i geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın."

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