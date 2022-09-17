Elektrik üretmek isteyen yatırımcıya arsa kolaylığı

GÜNEŞ enerjisi başta olmak üzere rüzgar, jeotermal, hidrolik ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulacak lisanssız elektrik üretim tesisleri için yatırımcılara müjdeli haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Artık hazine taşınmazları üzerinde yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması için tesislerdeki 1 Megawatt (MW) başına kurulu güç için, azami 15 dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilecek.

BÖYLECE elektriğini kenti üretmek isteyen yatırımcılar, kendi ya da Milli Emlak'ın belirlediği Hazine arazilerinde onay alması halinde yıllık yüzde 1 rayiç bedeli ile enerji tesisi kurabilecek.

■ METİN BURMALI