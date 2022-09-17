İzmir’de TOKİ patlaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir TV'de katıldığı yayında sosyal konut projeleri ve İzmir'de depremzedeler için sürdürülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Sosyal konut projesi başvuruları hakkında bilgi veren Kurum, "Bugün itibariyle İstanbul'daki toplam başvuru 394 bin, Ankara'da 70 bin, İzmir'de toplamda 70 bin 800 başvuru var. Bu da şehirlerdeki ihtiyacı gösteriyor. 81 ilde bu çalışmaları Vali, milletvekili ve belediye başkanlarıyla istişare ederek yaptık. 'İlinizde, ilçenizde talep nedir?' sorularını hep sorduk. Aylardır arkadaşlarımız bu projeye çalışıyorlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası böyle doğdu" dedi.

AFETZEDELER EVE KAVUŞACAK

İzmir'de depremzedelere yönelik yatırımların sürdüğünü söyleyen Kurum, "Bayraklı'da deprem sonrası seferberlik ilan ettik. Mahalle mahalle vatandaşlarımızı dinledik. Orada dönüşüm derneğimiz var. Faiz oranını destek noktasında artırdık. Yapımda destek veriyoruz. Ne talep geliyorsa karşılamaya çalışıyoruz. Deprem oldu, insanı, sokakları, Kordon'u, boyozuyla güzel İzmir'imizde 5 bin 500 konutluk proje başlattık. Bayraklı'da 2 bin 300 konutu teslim ettik. 6 ay içerisinde ettiğimiz de var 1 yılı biraz geçen de var. Menemen'e yakın deniz manzaralı bir projeyi hazırladık. Yıl sonunda İzmir'de hiçbir afetzede kardeşimiz dışarıda kalmayacak. 2022 yılı içinde evlerine girecekler. Bu yıl evine girmemiş depremzede kardeşimiz İzmir'de kalmayacak" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NİYE SORMUYOR

Muhalefetin tepkilerini değerlendiren Kurum, "20 yıllık iktidarımızda yaptıklarımız ortada. Biz demişiz ki, sana kentsel dönüşüm yapacağız. Bursa'yı gördünüz mü? Sinop'a gittiniz mi? CHP belediyesidir. Orada düzenleme yapıyoruz şehir meydanında. Zonguldak'ta, Bitlis'te, Konya'da yapıyoruz. Edirne CHP belediyesi. Yıllardır köhneleşmiş Sinan'ın emanetine sahip çıktık. Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum, niye kendi belediyelerine hesap sormuyorlar da hep kapatma, iftira, tehditle muhalefet yapıyorlar. Siz vatandaşınıza bir sosyal konut projesi açıklayacaksınız. Toplumun tüm kesimleri bu projeye başvuracak. Diyeceksiniz ki, bunu yapamazsınız, müteahhitlere teminat gösterin. Depremzede için niye bölüşüm yapmadın diye hesap sormuyor? Heykel dikmekle belediyecilik olur mu" dedi.