MUTSO’da ilk aday eski Başkan Karakuş

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MUTSO) 15 Ekim'de gerçekleşecek organ seçimleri öncesi adaylığını açıklayan ilk isim eski Başkan Bülent Karakuş oldu. Serap Ülkü Medya Başkanı Serap Ülkü Özdemir'in seçimleri hatırlatarak, "Herhangi bir siyasi partiden adaylık teklifi gelirse oda başkanlığı ve teklif yönünden nasıl bir yol izleyeceksiniz?" sorusu üzerine Karakuş, "Bu dönem için sadece odaya hizmet var. İsterse milletvekilliği birinci sırasını teklif etsinler, bu kesinlikle söz konusu olmayacak" cevabını verdi.

■ OSMAN AKÇA