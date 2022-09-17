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Haberler Ekonomi Palamudun tanesi 25 liradan tezgahta

Palamudun tanesi 25 liradan tezgahta

17.9.2022

Palamudun tanesi 25 liradan tezgahta
BALIK av sezonunun açılmasından bu yana ağlarda az görülen palamut, nihayet tezgahlarda bollaşmaya başladı. 50 lira olan palamudun tanesi dün balıkçılarda 25 liraya satılmaya başlandı. Balıkçılar bundan sonra palamudun bollaşacağını ümit ettiklerini söyleyerek, Karadeniz'e açılan teknelerin av sezonunun ilk günlerinde bol istavritle dönerken, palamudun az çıktığını ama şu anda bu balığın bolluk dönemi olduğunu dile getirdiler. İstavrit 12.5-15 TL, mezgit 40-50 TL, çupra, levrek ise 40-60 TL arasında tezgahta yerini alıyor.
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