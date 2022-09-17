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Haberler Ekonomi Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi'nin öğretim üyesi alacağı öğrenildi.

17.09.2022, 09:38

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz ilgili Birimine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan "Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge"de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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