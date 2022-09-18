‘Bölünmüş yolları 38 bin kilometreye çıkaracağız’

MİLAS-ÖREN yolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç vardı. Türkiye'de şu anda ise 26 milyon araca sorunsuz şekilde hizmet eden bir sistem var." dedi.

Son 20 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gıptayla bakılan ülkelerden biri haline geldiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Nasıl bugüne kadar 6 bin kilometre olan bölünmüş yol 28 bin 700'e çıkmışsa biz bunu 38 bin kilometreye çıkarmanın planlarını yaptık. Bunun için bugünden çalışıyoruz" diye konuştu.