  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘Bölünmüş yolları 38 bin kilometreye çıkaracağız’

‘Bölünmüş yolları 38 bin kilometreye çıkaracağız’

18.9.2022

‘Bölünmüş yolları 38 bin kilometreye çıkaracağız’

MİLAS-ÖREN yolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç vardı. Türkiye'de şu anda ise 26 milyon araca sorunsuz şekilde hizmet eden bir sistem var." dedi.

Son 20 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gıptayla bakılan ülkelerden biri haline geldiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Nasıl bugüne kadar 6 bin kilometre olan bölünmüş yol 28 bin 700'e çıkmışsa biz bunu 38 bin kilometreye çıkarmanın planlarını yaptık. Bunun için bugünden çalışıyoruz" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA