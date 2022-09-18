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Haberler Ekonomi Konut başvuruşu için sınırlama kalktı

Konut başvuruşu için sınırlama kalktı

18.9.2022

Konut başvuruşu için sınırlama kalktı
CUMHURİYET tarihinin en büyük sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar dün başvurularını yaptı. "8" olanlar ise bugün başvuru yapabilecek. 19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
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