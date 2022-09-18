Konut satışı hız kesti fiyatlar aşağı çekiliyor

İzmir'de 30 yıla yakın bir süredir emlak ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Metin Emlak firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, gayrimenkul fiyatlarının son 1,5 yıl içinde yüzde 300 ile 500 arasında astronomik oranda artmasıyla oluşan balonun patladığını ileri sürdü. Bankaların kredi vermemesi ya da limitleri çok düşük tutması sebebi ile konut ve arsa satışlarının bıçak gibi kesildiğini ifade eden Uysal, bir çok emlakçı arkadaşının sektörden çekildiğini söyledi.

Uysal, "Üçkuyular'da 2 milyon liraya satışa konulan 3 oda bir ev, fiyatı 1 milyona 590 bin liraya kadar indirilmesine rağmen halen alıcı bekliyor.

Bir çok ev satılmadığı için listeden çıkarıldı.

Çok sayıda konutun fiyatı da yüzde 10 ila 20 arasında düşürüldü. Ev sahiplerinin büyük kısmı da fazla arayan olmadığı için satışlarını geri çekti" diye konuştu.

İSKONTOLU FİYATLAR



GAZİEMİR'DE faaliyet gösteren Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlık şirketinin yöneticisi Emre Zeyd Öztürk, özellikle ikinci el konut satışlarının talep olmaması ve kredilerinin çıkmaması nedeniyle düştüğünü, ev sahiplerinin ilanları geri çektiğini dile getirdi.

ÖZTÜRK, "Acil satışlarda yüzde 10 - 15 hatta yüzde 20 oranında iskontolu fiyatlar görülebiliyor" görüşünü dile getirdi. Çiğlili yatırım danışmanı Erdal Ertan, gayrimenkul sektöründe balon oluştuğunu, bu nedenle fiyatlarda yüzde 15-25 arasında aşağıya çekilme sürecinin yaşandığını vurguladı. Ertan, "Bölgemizde 1 milyon 500 bin liradan satışa konulan bir dairenin fiyatı 1 milyon 150 bin liraya kadar düşebiliyor" dedi.

FATİH ŞENDİL