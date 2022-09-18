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Haberler Ekonomi Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

18.09.2022, 09:33

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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