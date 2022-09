Avrupalı kış aylarını Türkiye’de geçirecek

Rusya'nın enerji vanalarını kapaması nedeniyle kışı soğukta geçirmek istemeyen Avrupalı şimdiden kışı atlatmak için Türkiye'deki otellerden rezervasyonlarını yapmaya başladı.



Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Ademhan, "Normalde tatil bölgelerindeki tesislerimizin eylül ayından itibaren yüzde 50'si, Ekim ayına doğru yüzde 80'i ve kasım ayında ise tamamı kapanıyordu. Ama bu yıl tesislerimiz tam kapasite çalışacak. Bu yılki turist hedefimizin 40 milyona ulaşacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar 26 milyonu aştık. Bu da 35 milyar dolar gelir demektir" diye konuştu.



YOĞUN TALEP VAR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji sorunu yaşayan Avrupalılar rotalarını Türkiye'ye çevirirken, Ademhan, kış ayları için siyasi konjonktür ve dünyadaki gelişmelerin böyle devam etmesi halinde kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerinin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini vurguladı. Ademhan, "Şu an ciddi oranda rezervasyon ve kiralamalar başlamış durumda. Şu an zaten ülkemizde Ukraynalı ve Rus turistlerin çoğunlukta oldukları, tatillerini uzatıp apart daireleri kiraladıkları gözlemlenmektedir. Avrupa'daki bakan 'beraber duş alın' uyarısında bulunuyor. Bu nedenle ülkemizden ümitliyiz. Taleplere göre tabii ki istihdam artacak" ifadelerini kullandı.



BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

