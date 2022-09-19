EYT’yi Aralık’ta bitireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırşehir'deki 35. Ahilik Haftası kutlamaları etkinliklerinde yaptığı açıklamada, çalışanlar, emekçiler ve işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, EYT'nin (emeklilikte yaşa takılanlar) aralık ayında Meclis'e getirileceğini hatırlattı. Bakan Bilgin, "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Çok sorulan, merak edilen bir konu da EYT sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında Meclis'e intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim." dedi. Bilgin şunları söyledi: "Aralık ayında Meclis'te olacak. Bu tür düzenlemelerin teknik çalışmalarını biz yaparız, nihai kararı TBMM verir. Sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili çalışmamız da bitti diyebilirim."