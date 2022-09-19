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Haberler Ekonomi Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli (hizmetli) alım ilanı

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli (hizmetli) alım ilanı

Türk Akreditasyon Kurumu, sözleşmeli destek personeli alacağını duyurdu.

19.09.2022, 10:13

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli hizmetli alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 4 (dört) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır.

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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