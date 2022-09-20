ABD’li firmadan acımasız işçi kıyımı

İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçelerinde rüzgar türbini kanadı üretimi yapan Amerikalı TPI Composite firmasının fabrikasında çalışan yaklaşık 3 bin 600 işçi, geçtiğimiz günlerde ek zam için işyerini terk etmeyerek üretimi durdurmuş ve eylem yapmıştı. İşçilerin eylemlere ara vermesini fırsat bilen işveren, taleplerini kabul etmek yerine 60 işçiyi işten attı.

Yeni Asır'a konuşan işçiler, işverenin sözleşmeyi feshedip tazminatları ödemeden kendilerini haksız yere işten kovduğunu söyledi. İşten çıkarılanların sayısının 160'a ulaşacağını belirten işçiler, "Bizler sendikalıyız ancak tüm haklarımız gasp edilerek işveren tarafından tazminatsız kovulduk. Ek zam talebiyle sendika tarafından gerçekleşen eyleme katılmak en doğal hakkımızdı. Ancak işveren hakkımızı vermek yerine bizi işten attı. Çoluk çocuğumuzla, ailelerimizle ortada kaldık. ABD'li TPI firmasının bu işçi kıyımına son vermesini istiyoruz" dedi.

5 YILDIR ÇALIŞIYORUZ

TPI fabrikasında 5 yıldır çalıştıklarını belirten işçiler, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: "İçerideki işleyiş normalde belirli sayıda insan gücü ile ilerliyor ancak sayı eksik olduğu zaman bile aynı işi istiyorlar. Bu işleyiş içeride büyük sıkıntılara yol açıyor. Fakat en önemli hususlardan biri de içerideki sağlıksız çalışma ortamı. Fabrikanın yüzde 95'i kimyasal ürünlerle dolu. Ancak bir önlem alınmıyor. Havalandırma sistemleri çok yetersiz. Bina içinde çalışan arkadaşlarımız başta astım, koah olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanıyor. İşçiye bu konuda uyarılara rağmen hiç bir çözüm sunulmuyor."

TOLGA TEKİN