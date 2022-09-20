Bayraklı’da 2 ismin saha kapışması/ Kulağıma Gelenler

BİR süredir ilçe başkanlarıyla sahada çalışma yürüten CHP İzmir'in İkinci Bölge Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner ile Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin arasında tartışma çıktı. Coşkuner, Gültekin'i saha çalışması yapmadığı için uyarmış.

Yaşanan tartışmanın ardından Gültekin de bu durumu Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a iletmiş. Sandal da Gültekin'i aramış ve neden böyle bir çıkışta bulunduğunu sormuş. Gültekin de, "Serdar Bey, belediye başkanı olarak parti örgütünün işine karışmanız doğru değil" diye cevap vermiş.

ERHAN GÜLENÇ