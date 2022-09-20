Kazanırsam EBSO’da hizmet çıtası daha yükseğe çıkacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 12 Ekim'de gerçekleştirilecek meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim öncesi yeniden aday olduğunu açıkladı. EBSO'da üç dönemdir başkanlık görevini sürdüren Yorgancılar, bir dönem daha çalışmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Ben kazanırsam EBSO kazanacak. Çıta daha yükseğe çıkacak" dedi.

2018-2022 çalışma döneminde gerçekleştirdiği hizmetleri aktaran Yorgancılar, EBSO başkanlığına yeniden talip olduğunu açıkladı. Odaların siyaset üstü yerler olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, "Üyelerimiz arasında her siyasi görüşten kişi var. Biz herkesi kucaklayıcı olmak zorundayız. Yerel yönetimlerin çözebileceği konular var, hükümetin çözebileceği konular var. Lojistik merkezinin kurulması projemiz için uzun süre sabredip bekledik ve iznimizi aldık. Kemalpaşa'da bu merkez kurulacak" dedi.

BİNA SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yeniden seçilirse odanın bina sorununu çözüme kavuşturacağını anlatan Yorgancılar, "Ticaret Odası Başkanı Mahmut Başkan yeniden aday olmak konusunda beni yönlendirdi. TOBB Başkanımız Rıfat Bey de İzmir'e gelip beni desteklediğini söyledi. Onların devam etmem gerektiğini söylemesi üzerine bu kararı verdim. Ben kazanırsam EBSO kazanacak. Çıta daha yükseğe çıkacak. Hedef koyuyorum. Bölgemizin ve ülkemizin en iyi odası seçildik. Gerçekleşebilecek hayallerin peşinde koştum. Meclis üyemiz Mustafa Karabağ da rakibim. Kendisine de başarılar diliyorum" diye konuştu.

ENERJİYE TEŞVİK GEREKLİ

Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için enerjinin önemine dikkat çeken Yorgancılar, "Alternatif enerji kaynaklarımızın üzerine gidilerek bununla ilgili yatırımların ve teşviklerin verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Kendi enerjini üretmek bir çözüm. Bizim jeotermal, hidroelektrik, rüzgar, güneş ve doğalgaz enerjimiz var. 300 gün güneş olan İzmir'de deniz üstü rüzgar enerji tesislerinin yapılması önemli ve acildir." dedi.

Enflasyonun tüm dünya ülkelerini etkilediğini ve bununla mücadele ettiğini vurgulayan Ender Yorgancılar, Türkiye'de enflasyon rakamının yüzde 80'leri bulduğunu ifade etti. Yorgancılar, "Üretimin mutlaka desteklenmesi gerekir. Teknolojiyi üretemiyorsak satın almalıyız" görüşünü dile getirdi.

MESLEK LISESI AÇACAGIZ

SEÇİM sürecinde ülkenin önceliğinin toplumsal huzur ve birlikteliğin sağlanması olduğunu hatırlatan Yorgancılar, seçimlerin zamanında yapılmasının ve sonuçlara herkesin saygı göstermesinin önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kısa vadede makro ekonomik istikrarın ve güvenin sağlanması ile yeni bir heyecanın ve hikayenin oluşturulması, güven ortamının arttırılması gerekir. Yeteneğe bağlı eğitim sisteminde özel okullar açılmalı. Biz İzmir'de Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinde meslek lisesi açacağız. Herkesin ortak sıkıntısı ara eleman sorununa çözüm getirmeyi hedefliyoruz. Orta vadede, katma değerli üretim, dijital ve yeşil dönüşüme uyumlu yatırımlar hayata geçirilmeli. Son olarak uzun vadede ise üretimde dönüşümün sağlanması önemlidir."

ÇALISAN OLDUKÇA BU ÜLKE KAZANIR

GÖREVDE olduğu süre içerisinde sürdürdükleri projelerle ilgili bilgiler veren Yorgancılar, "Dikili'de tarıma dayalı organize sanayi bölgesini kurduk. Kurduktan sonra da yer kalmadı, hepsi satıldı. Kınık'ta tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili bölge, Bayındır'da bir organize sanayi bölgesi kurduk. Çınarlı Meslek Lisesi'nde Ticaret Odası ile birlikte eğitim programlarını sürdürüyoruz. Bina içine AB'den alacağımız hibe fonları ile yeni makineler kazandıracağız" dedi. EBSO'da uyumlu bir çalışma ortamı oluşturduklarını söyleyen Yorgancılar, "Üç dönemdir başkanlık yapıyorum, yönetim kurulu üyesi hiçbir arkadaşımız istifa etmedi. Bir ekip işi yapıyoruz. Meclis üyelerimiz, yönetim kurulumuz ve tüm çalışanlarla daha iyi hedeflere ulaşacağız. 1974'den beri iş dünyasının içindeyim. Birçok kriz gördüm. Bu ülkenin potansiyeli büyük. Sıkıntılar olsa da çalışmadan üstesinden gelemeyiz. Çalışan oldukça bu ülke kalkınır" diye konuştu.

NİDA ALADAĞ