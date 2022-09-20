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Haberler Ekonomi "Piyasa bozucu hareketler radarımızda"

"Piyasa bozucu hareketler radarımızda"

20.9.2022

Piyasa bozucu hareketler radarımızda

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yaptı. SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.

Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi

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