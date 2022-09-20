Uşak baklavasına cografi isaret tescili

UŞAK Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) tarafından 'Uşak Baklavası' için yapılan patent başvurusu kabul edildi. Bundan sonra Uşak'a özgü baklava, "Uşak Baklavası" adıyla üretilip pazarlanacak. UTSO Başkanı Selim Kandemir, "Yakın zamanlara kadar sadece evlerde yapılan ve her katına ceviz içi ekilerek en az 60 - 70 katlı olarak yapılan "Uşak Baklavası" ismi UTSO'nun başvurusu üzerine Uşak'a özgü coğrafi ürün olarak tescil edildi. Yine UTSO'nun başvurusu üzerine daha önce; Uşak tarhanası, Eşme kilimi, Uşak halısı, gelin tatlısı, helva ve haşhaş ezmesi Uşak'ın coğrafi ürünleri olarak tescillenmişti" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI