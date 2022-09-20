Win Solar ve Egebant GES Protokolü imzaladı

Egebant Şanlıurfa'da yer alan tesislerine güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için sektörün deneyimli firması Win Solar ile anlaşmaya vardı. Anlaşmayla Egebant Şanlıurfa tesislerindeki çatılara 1.089 kWp gücünde GES kurulması için izinler alındı. Kurulacak santralle yılda 1 milyon 650 bin kWh enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Win Solar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Günay, "Win Solar olarak, ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak, doğal enerji kaynağımız olan güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak hedefi ile yola çıktık" dedi. Egebant CEO'su İbrahim Hatipoğlu ise projenin 7 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.