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Haberler Ekonomi Almanya’da resesyon ve çift haneli enflasyon uyarısı

Almanya’da resesyon ve çift haneli enflasyon uyarısı

21.9.2022

Almanya’da resesyon ve çift haneli enflasyon uyarısı
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ekonomiye yönelik eylül ayı raporunda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını aktardı. Bankaya göre Almanya'da enflasyon gelecek aylarda çift hanelere ulaşabilir. Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi bunun ana nedeni olarak gösterilirken ekonomik faaliyetlerin sonbahar ve kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi. Almanya'da yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkmıştı. Almanya'da üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 45,8'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
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