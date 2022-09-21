Merakla beklenen Fed faiz kararı açıklandı

ylül ayı Fed toplantısı sona erdi. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı ve faiz karar metni yayımlandı. Buna göre Fed politika faizi için 75 baz puan artırıma gitti. Fed faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar barındırdığından ekonomistlerin radarında yer alıyor.

FED'E RAĞMEN ENFLASYON HIZ KESMİYOR

Fed'in para politikasında belirleyici olacak ABD enflasyon verisi açıklandı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Ağustos ayında hız kesmedi.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Enflasyon Ağustos ayında ABD'de yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 7,9-8 civarında gerçekleşeceği yönündeydi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ FAİZ ARTIRIMLARI YÖNÜNDE FED'İN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi de Fed'in faiz artırımları yönünde elini güçlendiren bir diğer etmen oldu.

DÖVİZ KURLARI FED FAİZ KARARI ÖNCESİ NE KADAR OLDU?

Güne 18,313 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 18,365, en düşük ise 18,288 TL seviyesini gördü.

Güne 18,2549 TL seviyesinden başlayan Euro/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Euro/TL gün içi en yüksek 18,310, en düşük ise 18,095 TL seviyesini gördü

ALTIN FİYATLARI YÖN ARIYOR

Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise yatay pozitif görünüm izliyor. Güne 980,45 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 988,18 TL en düşük ise 978,15 TL seviyesini gördü.