“Savaştepe seferberlik çöreği” coğrafi işaretle tescillendi

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Sarıbeyler mahallesinde, ilk kez Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılan askerlere besleyici, lezzetli ve dayanıklı gıda sağlayabilmek amacıyla üretilen seferberlik çöreğine coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan tescil başvurusu sonuçlanırken, tescillenen çörekle kentteki coğrafi işaretli ürün sayısı 16'ya yükseldi. Un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayasıyla hazırlanan ve odun ateşinde pişirilen çörek 2-3 ay bozulmadan saklanabiliyor.



■ SUAT SALGIN

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