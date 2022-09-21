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Son dakika: TOKİ'ye borcu olanlara müjde! Başkan Erdoğan yarın açıklayacak

Son dakika haberi...Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

DHA

21.09.2022, 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 12:22

Son dakika: TOKİ’ye borcu olanlara müjde! Başkan Erdoğan yarın açıklayacak

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası. Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

TOKİ'den daha önce aldığı ev ve iş yeri için borcu devam edenlere yönelik indirim kampanyası olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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