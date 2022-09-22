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Haberler Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 işaret dili tercümanı alacak

22.09.2022, 10:46

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 İşaret Dili Tercümanı Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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