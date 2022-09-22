‘Asgari ücrete zam geliyor EYT Aralık’ta Meclis’te’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız" dedi. Ankara'da düzenlenen "Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı"nda açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ KORUNACAK

Bakan Bilgin, Aralık ayında ETY sorununun Meclis'e geleceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'de enflasyonun tahribatına karşı üretici ve esnafımızı koruyacağız. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorununu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz."