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Haberler Ekonomi Baykar, BAE’ye ilk kez 20 SİHA sattı

Baykar, BAE’ye ilk kez 20 SİHA sattı

22.9.2022

Baykar, BAE’ye ilk kez 20 SİHA sattı
SAVUNMA şirketi Baykar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 20 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışı gerçekleştirdiği, SİHA'ların bu ay teslim edildiği, ek taleplerin de değerlendirildiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın hem SİHA hem de kendi ülkesinde üretim yapabilmek adına fabrika kurulması talebinin bulunduğu bildirildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "BAE ile yapılan görüşmelerde hızlı bir şekilde 20 adet SİHA teslim edilmesi kararı alındı ve (SİHA'lar) verildi" dedi. Yetkili, BAE'nin son dönemde Türkiye'de yatırım yapma, şirket satın alma gibi alanlarla ciddi şekilde ilgilendiğini kaydederken, Suudi Arabistan'ın hem SİHA talebinin olduğunu hem de Arabistan'a bir SİHA fabrikası kurulmasını istediğini belirtti.
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