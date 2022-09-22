Deniz Ticaret Odası İzmir’de yeni binasında

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin Pasaport'ta bulunan yedi katlı yeni hizmet binası, İMEAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın katıldığı törenle açıldı. Törene İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Kaya, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Desponia Balkiza, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Koramiral Serkan Tezel ile iş dünyası temsilcileri katıldı. Kıran, binanın kültürel etkinlikler için de kullanılacağını söyledi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise Türk denizciliğini daha ileri götüreceklerini ifade etti.

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