Mobilya Akademi için 8 kurumdan örnek güç birliği

KADINLARIN ve gençlerin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla 8 kurum güç birliği yaparak 'Karabağlar Mobilya Akademi' projesini hayata geçirdi. Kaymakamlıkça başlatılan örnek projenin paydaşlarından biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 45 kişiye kampüsün kapılarını açtı. İlk etapta lisans ya da yüksek lisans mezunu 13 kişilik nitelikli genç gruba, 'mobilya tasarımı' alanında 96 saatlik eğitim verildi. Proje, 2023'te sona erecek. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar "Projenin ilerlemesine katkı sağladığımız için çok mutluyuz" dedi.

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