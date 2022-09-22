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Haberler Ekonomi Türk Standartları Enstitüsü 61 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk Standartları Enstitüsü 61 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk Standartları Enstitüsü 61 Sözleşmeli Personel alacak alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

22.09.2022, 10:43

Türk Standartları Enstitüsü 61 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türk Standartları Enstitüsü şu açıklamayı yaptı:

"Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 61 personel alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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