Bakan Nebati, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi’nde konuşacak

TURKUVAZ Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022 Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılacağı Zirve'de, tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlık ele alınacak. "Gıda Tedarik Zinciri ve Arz Güvenliği", "Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri", "Sürdürülebilir Tarım" başlıklarında düzenlenecek panellere tarım ve finans sektörüne yön veren duayen isimler katılacak. Zirve 10:30-15:00 arasında; Sabah TV ve www.turkiyeciftcizirvesi. com adreslerinden canlı izlenebilecek

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