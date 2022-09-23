Çalışanlarımızı koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte DSİ Misafirhanesi'nde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Aydın" başlıklı toplantıda basın temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinliğe AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti Aydın İl Koordinatörü İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Denizli milletvekilleri katıldı.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin enflasyona karşı güçlü bir mücadele verdiğini, mücadele için büyüme ve ihracat yolunu seçtiğini ifade ederek, "Bunun bir bedeli var mıdır? Var. Bizler bu konuda çok kararlı bir şekilde ne yapıyoruz? Ücretlerimizi koruyan, emeğe dayalı gelir elde edenleri koruyan bir sosyal politika kurguluyoruz" diye konuştu.

EYT TBMM'YE GELİYOR

Bakan Bilgin, "Aralık geliyor. Yeniden durumu değerlendireceğiz. Enflasyona karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın." dedi. Enflasyon tahribatını giderecek çalışmalara da imza attıklarını dile getiren Bilgin şunları söyledi: "Şimdi yeni çalışmalarımız var. Onu kamuoyu merak ediyor, bize soruyorlar. Nedir? EYT meselesi var. Onu çözmek için aralık ayında Meclise intikal ettireceğiz. Geçici işçiler konusunu çözüyoruz. Onu tarihe karıştırıyoruz. Bunları seçim kazanmak için yapmıyoruz. Seçimi zaten biz kazanacağız."

81 İLDE HALKLA BULUŞUYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 81 ilde 'Şehir Buluşmaları' programı ile halkla buluştuklarını ifade etti. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de 17 ilçede yoğun bir seçim çalışması yapacaklarını söyledi.



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