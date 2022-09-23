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Haberler Ekonomi Danimarkalı lojistik devi İzmir’de ofis açtı

Danimarkalı lojistik devi İzmir’de ofis açtı

23.9.2022

Danimarkalı lojistik devi İzmir’de ofis açtı

LOJISTIK sektöründe yabancı yatırımlarda hareketlilik yaşanıyor. Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşıyla Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde rolünün artmasıyla bir yandan Türkiye'de faaliyet gösteren MSC, Rhenus, DFDS, Rif Line MOL Group yatırımlarını hızlandırırken, diğer yandan pazara yeni oyuncular giriyor.

Son olarak Danimarkalı lojistik devi Blue Water Shipping İzmir ve İstanbul'da ofis açtı. Blue Water Shipping Global Direktörü Palle Kamstrup, "Türkiye'de üretimle birlikte uluslararası ticaret de artış gösteriyor. Türkiye'deki iki yeni lokasyonumuzun bize önemli bir pazar erişimi sağlayacağından eminiz" diye konuştu

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