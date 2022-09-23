KOSGEB’ten Aydın’a 53 milyonluk hibe

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Aydın İl Müdürlüğü, kentteki bin 194 işletmeye 53 milyon 808 bin lira destek sağladı. KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, 2022 yılında kentte bin 194 esnaf ve işletmenin desteklendiğini belirtti.

İlde 408 işletmenin Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı aracılığıyla yüzde 0 faiz ile 39 milyon 920 bin lira destek aldığı kaydeden Dülger, "AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı'ndan 21 işletme, 577 bin 206 lira hibe, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'ndan 599 işletme 6 milyon 469 bin lira hibe, KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 53 işletme 3 milyon 261 bin lira hibe, Kobi Gelişim Destek Programı'ndan 10 işletme 382 bin lira hibe aldı. Ayrıca Yurt Dışı Pazar Destek Programı'ndan 34 işletme, 620 bin lira hibe aldı, İşletme Geliştirme Destek Programı'ndan 168 işletme 2 milyon 316 bin lira hibeyle desteklendi. Kentte toplamda bin 194 işletmeye 53 milyon 808 bin lira destek verildi" şeklinde konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE