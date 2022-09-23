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Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi 12’ye indirdi

Merkez Bankası faizi 12’ye indirdi

23.9.2022

Merkez Bankası faizi 12’ye indirdi
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. TCMB'den yapılan duyuruda, jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtildi. Merkez Bankası duyurusunda yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme gözlemlendiği anımsatılarak, "Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir." denildi.
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