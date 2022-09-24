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Haberler Ekonomi 255 bin üreticiye ödemeleri yapıldı

255 bin üreticiye ödemeleri yapıldı

24.9.2022

255 bin üreticiye ödemeleri yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl şeker pancarı alım fiyatının yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olduğunu bildirdi. Bakan Kirişci, Kars Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni'nde yaptığı konuşmada, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını ödemeye başladık" dedi. Türkiye'nin, şeker pancarından yapılan şeker üretiminde yaklaşık 2,5 milyon ton yıllık üretimi ile dünyada beşinci, Avrupa'da ise dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu: "Şeker üretiminde arz güvenliğimizi sağlayan bir seviyede duruyoruz. Bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1400 lira olarak açıklıyoruz. Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 lira kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artış ile ton başına 1450 lira olmuştur."

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