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Haberler Ekonomi Firmalarımızın önünü açtık

Firmalarımızın önünü açtık

24.9.2022

Firmalarımızın önünü açtık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikalarının açılışında yaptığı konuşmada, yatırımcıların her zaman yanında olduklarını söyledi. Bakan Mustafa Varank, "Bir firmamız 100 metrekarede 6 tane dikiş makinasıyla 2010 yılında çalışma hayatına başlamış, şimdi böyle devasa bir fabrikaya ulaşmışlar. Bu bizim hükümetlerimiz döneminde oldu. Her zaman özel sektörün yanında olmaya, desteklemeye çalıştık. Sağladığımız imkanlarla özel firmalarımızın önünü açtık." diye konuştu . Bakan Varank, firmalara verilen teşvik belgeleriyle yatırımlar yapıldığını ifade etti.
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