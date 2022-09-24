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Haberler Ekonomi Kıran, Aliağa Deniz Ticaret Odası’nda

Kıran, Aliağa Deniz Ticaret Odası’nda

24.9.2022

Kıran, Aliağa Deniz Ticaret Odası’nda
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Aliağa Şubesi'ni ziyaret etti. Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Meclis Başkanı İsmail Önal'la bir araya gelen Kıran, "Pandemi sürecini Adem Başkan fevkalade başarılı şekilde yürüttü. Adem başkana ve İsmail Bey'e teşekkür ediyorum. 5 Ekim'de Aliağa şubemizde seçim olacak. 15 Ekim'de de merkezimizde seçimlerimiz var. İnşallah İstanbul'a da gelip oylarınızı kullanırsınız. Bizler bu görevi bir bedel karşılığı yapmıyoruz. Aksine tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak hizmet ediyoruz" dedi. Şimşek, "Aliağa'mızın sorunları ve projelerimiz için her zaman yanımızda oldunuz. Özellikle imza attığımız transit yakıt ikmal konusu çok önemli. Yakıt, ikmal, kumanya hizmetini gemilere buradan direkt verebiliyoruz" dedi.
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