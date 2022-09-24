THY Avrupa’nın en iyisi seçildi

Türk Hava Yolları (THY), 2022 Skytrax Ödülleri'nde Avrupa'nın en iyisi seçildi. Havayolları arasında kazananlar Eylül 2021 ile Ağustos 2021 arasında online müşteri anketi ile belirlendi. 100'den fazla ülke vatandaşının katıldığı ankette 14.32 milyon cevap değerlendirildi. Londra'daki tarihi Langham Oteli'nde düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri'nde, THY, "Avrupa'nın En iyi Hava Yolu", "Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" ödüllerine layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Özel hizmet anlayışımızın daha önce de defalarca taltif edildiği bu ortamda yeniden bulunmaktan çok memnunuz" dedi. Skytrax CEO'su Edward Plaisted, THY'yi kutladı.

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